«Тоттенхэм» хочет сыграть четвертьфинальный матч ЛЧ на новом стадионе

УЕФА может разрешить «Тоттенхэн Хотспур» провести на новом стадионе домашний матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Evening Standard, английский клуб ведёт с УЕФА переговоры на эту тему. В то же время последние пять домашних матчей в этом сезоне в АПЛ «шпоры», скорее всего, сыграют на «Уэмбли».



После победы над дортмундской «Боруссией» (3:0) на «Уэмбли» подопечные Маурисио Почеттино стали близки к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Ответный матч пройдёт в Дортмунде 5 марта.

7 февраля «Тоттенхэм» объявил о переносе домашнего матча Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится 2 марта. Открытие новой 62-тысячной арены во время дерби с «Арсеналом» изначально было маловероятным из-за высоких рисков в плане безопасности.