Лопетеги: хотел бы работать в лучших лигах, и АПЛ — одна из таких

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги поделился мыслями о потенциальном приходе в один из клубов английской Премьер-лиги.



«Тренер должен быть открыт к предложениям, но если бы я мог выбирать, то предпочёл бы работать в лучших лигах. Премьер-лига – одна из таких. Когда смотришь матч чемпионата Англии, можешь прочувствовать атмосферу, уважение к футболистам и тренерам, это очень важно. Я бы тоже хотел это ощутить.



Конечно, Примера – тоже потрясающая лига с невероятными игроками и специалистами, но я пока не знаю, как сложится моё будущее. Посмотрим», — приводит слова Лопетеги BBC.



Лопетеги был уволен из «Реала» в конце октября прошлого года – спустя 4,5 месяца после назначения. Ранее он работал в сборной Испании и «Порту».

Лопетеги — об уходе из сборной Испании: я не спал и не знал, где нахожусь