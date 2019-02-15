«Рубин» расторг контракт с Чико Флоресом

«Рубин» и защитник Чико Флорес решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Футболист последний раз выходил на поле 22 сентября в матче 8-го тура и почти три месяца не попадал в заявку на матчи «Рубина».



«Мы благодарим Чико за время, проведённое в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном «твиттере» казанской команды.

Ранее появилась информация, что испанец был отстранён от тренировок с основной командой из-за конфликта с тренером из штаба Курбана Бердыева. Также футболист был недоволен задержками по зарплате в клубе, который испытывает финансовые проблемы.

Флорес перешёл в «Рубин» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В этом сезоне Флорес принял участие в восьми матчах РПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.