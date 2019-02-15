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Ханданович: любой футболист гордится быть капитаном большого клуба

Ханданович: любой футболист гордится быть капитаном большого клуба
Футбол / Италия

Вратарь «Интера» Самир Ханданович прокомментировал его назначение новым капитаном команды. Ранее капитанскую повязку в итальянской команде носил нападающий Мауро Икарди.

34-летний словенский футболист сыграл первый матч в качестве капитана миланской команды против венского «Рапида» в 1/16 финала Лиги Европы, в котором итальянцы победили — 1:0.

«Любой футболист гордится быть капитаном большого клуба. Нужно говорить об «Интере» как о команде, а не об отдельных футболистах», – сказал Ханданович в интервью клубного телевидения.

Ханданович защищает цвета миланского клуба с 2012 года, когда перешёл из «Удинезе» за € 11 млн. В этом сезоне 34-летний словенский игрок провёл в Серии А 23 матча, в которых пропустил 16 мячей.

«Интер» назначил Хандановича новым капитаном команды
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