Ханданович: любой футболист гордится быть капитаном большого клуба

Вратарь «Интера» Самир Ханданович прокомментировал его назначение новым капитаном команды. Ранее капитанскую повязку в итальянской команде носил нападающий Мауро Икарди.



34-летний словенский футболист сыграл первый матч в качестве капитана миланской команды против венского «Рапида» в 1/16 финала Лиги Европы, в котором итальянцы победили — 1:0.



«Любой футболист гордится быть капитаном большого клуба. Нужно говорить об «Интере» как о команде, а не об отдельных футболистах», – сказал Ханданович в интервью клубного телевидения.

Ханданович защищает цвета миланского клуба с 2012 года, когда перешёл из «Удинезе» за € 11 млн. В этом сезоне 34-летний словенский игрок провёл в Серии А 23 матча, в которых пропустил 16 мячей.