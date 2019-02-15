«Атлетико», «ПСЖ», «Челси» и «Милан» интересуются Ришарлисоном

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон привлёк внимание сразу нескольких европейских топ-клубов, сообщает AS.



По словам издания, наиболее заинтересован в услугах бразильского футболиста мадридский «Атлетико». «Матрасники» в настоящий момент рассматривают варианты усиления атакующей линии в летнее трансферное окно, и Ришарлисон является одним из главных кандидатов.



Также форвардом интересуются лондонский «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». При этом уточняется, что проблемой может стать стоимость Ришарлисона, поскольку «Эвертон» приобрёл его минувшим летом у «Уотфорда» за более чем € 40 млн.



В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 голами и 1 результативной передачей.

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