«ПСЖ» может подписать контракт с 11-летним Килианом Мбаппе

В системе «Пари Сен-Жермен» в скором времени может оказаться полный тёзка нападающего основной команды Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.



По словам издания, 11-летний Килиан Мбаппе Ндумбе Яба, в настоящий момент занимающийся в той же школе, где в своё время учился полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба, привлёк внимание парижского клуба. Представители «ПСЖ» уже начали переговоры с отцом юного футболиста.



Известный всем Килиан Мбаппе в нынешнем сезоне принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 18 голов и 6 результативных передач. «ПСЖ» после 22 туров уверенно возглавляет турнирную таблицу первенства, имея в активе 59 очков и на 10 очков опережая «Лилль», который провёл на две игры больше.

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