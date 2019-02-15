В «Челси» уверены, что клубу удастся снизить сумму выкупа Игуаина

Лондонский «Челси» намерен договориться с «Ювентусом» о снижении суммы выкупа нападающего Гонсало Игуаина, прописанную в арендном соглашении между клубами.



Как сообщает ESPN, синие хотят заполучить форварда меньше чем за согласованные € 36 млн и уверены в успешных переговорах с итальянским грандом. Уверенность «Челси» связана с тем, что руководство «Ювентуса» хочет продать Игуаина летом, чтобы продолжить выплачивать солидную зарплату нападающему Криштиану Роналду.



Напомним, Игуаин перешёл в «Челси» в январе на правах аренды за € 9 млн с последующим правом выкупа. Первую половину сезона аргентинец провёл в «Милане». С момента переезда в Лондон 31-летний нападающий успел принять участие в 3 матчах Премьер-лиги и забить 2 гола.

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