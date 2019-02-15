Президент «Барселоны»: возвращение Неймара невозможно, мы выбрали другой путь

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу исключил возвращение нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».



«Я общался с Неймаром, и мы виделись несколько раз, но его окружение никогда не говорило мне о его желании вернуться. У него есть контракт с «ПСЖ». Он проводит там второй сезон, и мне сложно представить, что клуб хочет его продать. Когда Неймар играл у нас, мы не горели желанием с ним расстаться. В этом заключается минус – испанские клубы обязаны включать отступные, и клубы из Европы могут этим пользоваться. Во Франции такого нет, так что переход Неймара невозможен.



«Барселона» выбрала другой путь – с Дембеле и Коутиньо. Мы должны двигаться дальше с ними. Это два главных приобретения в истории клуба, и мы на сто процентов рассчитываем на них», — цитирует Бартомеу Goal.com со ссылкой на Radio Kanal Barcelona.

Неймар советовался с врачом из «Барселоны» после травмы