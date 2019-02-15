«Краснодар» обновил рекорд посещаемости

«Краснодар» улучшил рекорд посещаемости нового клубного стадиона – теперь он равен 34 827 зрителей, сообщается на официальном сайте краснодарской команды. Рекорд был обновлён накануне, во время встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).

Преодолеть рубеж в 35 тыс. не позволил обязательный в матчах Лиги Европы так называемый буфер безопасности – несколько рядов пустых сидений, которые отделяют болельщиков гостей от поклонников хозяев поля.

Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут в Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Напомним, «Байер» финишировал первым в группе A, опередив «Цюрих», АЕК из Ларнаки и «Лудогорец». «Краснодар» занял второе место в группе J, в которой его соперниками были «Севилья», «Стандард» и «Акхисар Беледиеспор».