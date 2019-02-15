Супруга Руни готова развестись с мужем из-за его алкогольной зависимости

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни может в скором времени стать холостяком, сообщает The Sun.



По информации издания, супруга 33-летнего футболиста Колин уже не может терпеть его алкогольную зависимость. Утверждается, что Руни может часами сидеть дома один, выпивая и играя в компьютерные игры. Жена форварда пригрозила ему разводом, если он не пройдёт курс реабилитации от алкоголизма. Сам Руни считает, что на супругу влияет её окружение.



Ранее сообщалось, что экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии подозревается в измене. В декабре прошлого года Руни был арестован за нецензурную брань в аэропорту Вашингтона. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения. За инцидент Руни пришлось заплатить штраф в размере $ 116.

Руни подозревается в супружеской измене