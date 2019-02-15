«Барселона» объявила о продлении контракта с Вальверде

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о продлении соглашения с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.



Новый контракт с испанским специалистом рассчитан до окончания сезона-2019/20 и включает в себя опцию продления ещё на год.



Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» летом 2017 года после четырёх лет во главе «Атлетика» из Бильбао. С каталонским клубом специалист в первом сезоне завоевал два трофея – титул чемпиона Испании и Кубок страны. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сенсационно уступила «Роме».



После 23 туров «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 51 очко и на шесть очков опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала».

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