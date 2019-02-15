Классон: возможно, после гостевой ничьей «Байер» является фаворитом

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (0:0).



«Первый тайм матча прошёл в очень высоком темпе. Во втором мы, конечно, подсели, но по мере вхождения в сезон я надеюсь, что мы будем становиться всё лучше и сил будет хватать на всю игру. Сегодня мы играли очень даже неплохо, были шансы забить. Да, поразить ворота соперника не удалось, но надеюсь, что сможем это сделать через неделю в Леверкузене. Мы сохранили свои ворота на замке, это даёт нам неплохие шансы на итоговый исход противостояния.

Возможно, после гостевой ничьей «Байер» является фаворитом, но мы намерены дать сопернику серьёзный бой в Германии», — сказал Классон в интервью клубному телевидению.



Ответную встречу «Байер» и «Краснодар» проведут в Леверкузене. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» 21 февраля и начнётся в 23:00 мск.