Варга: Дзюба подошёл бы «Реалу»

Известный агент Шандор Варга высказал мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба имеет шансы заиграть в европейских топ-клубах.

«Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных — нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной. Конечно, Артём — классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. „Зенит“ относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов — тогда да.

Я вижу Артёма в английском футболе. Уверен, Дзюба стал бы своим в любом чемпионате. Естественно, при поддержке и доверии тренера. Вот в «Зените» Семак в него верит, и мы видим результат. Подошёл бы Дзюба «Реалу»? Конечно. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется», — цитирует Варгу «Российская газета».