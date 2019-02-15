Варга: Чаловым интересуются в Англии, но ему спешить некуда

Известный агент Шандор Варга рассказал, к кому из российских футболистов в настоящее время есть интерес из Европы.



«Обратил на себя внимание Фёдор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят. Чалов здорово проявил себя в первой части сезона. Но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда», — цитирует Варгу «Российская газета».

Контракт 20-летнего нападающего с красно-синими рассчитан до окончания сезона-2021/22. Чалов — воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл уже 73 матча, в которых забил 24 гола. Форвард является обладателем Суперкубка России и звания лучшего бомбардира ЦСКА в 2018 году.