Хавбек «Шахтёра»: на Украине всё время холодно, но я люблю эту страну и людей

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон прокомментировал ничью в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2).



«Очень рад возможности дебютировать за «Шахтёр» в официальном матче, сыграть в Лиге Европы. Но я считаю, что это не лучший результат для «Шахтёра». На следующей неделе мы отправимся в Германию, где постараемся одержать победу. Я появился на поле ближе к 70-й минуте, но играть вдесятером было непросто. Тем не менее я очень рад, что принял участие в этом поединке. Надеюсь, в будущем буду играть ещё больше.



Украина – это другая страна с другой культурой. Да и погода здесь другая – всё время холодно, когда я всё-таки предпочитаю тепло. Но я люблю эту страну и людей, поэтому нужно ко всему привыкнуть», – цитирует «Террикон» Соломона.

«Шахтёр» 80 минут играл в меньшинстве и свёл к ничьей матч с «Айнтрахтом» в ЛЕ