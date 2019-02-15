В ПФЛ появится частный клуб «Олимп» из Московской области

В следующем сезоне в ПФЛ появится клуб «Олимп» из Московской области. Он будет проводить домашние матчи на стадионе «Строитель» в Мытищах. По итогам своего первого сезона клуб досрочно выиграл турнир ЛФК зоны «Подмосковье» (группа Б) и стал обладателем Кубка России среди любительских клубов.



«Олимп» является полностью частным проектом. Владельцем клуба является крупный бизнесмен Туфан Садыгов. По словам главного тренера «Олимпа» Владимира Пачко, финансовые возможности позволят клубу играть в ФНЛ. Выход во второй по значимости дивизион является задачей команды на следующий сезон.



Сборы с «Олимпом» проводит нападающий Александр Алхазов, известный по выступлениям за «Ростов», КАМАЗ, «Крылья Советов» и «Аланию». В ближайшее время к «Олимпу» также должен присоединиться обладатель Кубка России и многократный призёр чемпионата России 35-летний Александр Шешуков, последним клубом которого являлась калининградская «Балтика».