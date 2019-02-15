Рибери: когда уйду из «Баварии», то сделаю это, как бог!

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери рассказал по поводу его будущего в мюнхенской команде. Контракт французского футболиста с клубом истекает по окончании нынешнего сезона.



«По поводу нового контракта — увидим, что случится в следующие несколько недель. Поговорим с руководством и всё обсудим. Если я могу принести пользу „Баварии“, то могу остаться. Я всегда выкладываюсь на поле. Я бил рекорды и писал историю, а когда уйду из команды, то сделаю это, как бог!



Я по-прежнему хочу играть и получать удовольствие, хочу играть каждые три дня. В любом случае я вернусь в „Баварию“ в другой должности, как это прописано в контракте. Хочу поработать с молодыми игроками, ведь я помог многим молодым игрокам. Например Алабе», — цитирует L'Équipe Рибери.

«Бавария» не намерена продлевать контракты с Роббеном и Рибери