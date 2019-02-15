Гюндоган: на данный момент Премьер-лига значительно опережает Бундеслигу

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил английскую Премьер-лигу с немецкой Бундеслигой, где он выступал за «Нюрнберг» и дортмундскую «Боруссию».



«Для меня Премьер-лига на данный момент значительно опережает Бундеслигу. Я по-прежнему слежу за чемпионатом Германии. Возможно, у главных команд Германии и Англии примерно один уровень. Но в Бундеслиге это «Бавария» и «Боруссия». В Англии – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и мы. В этом заключается разница», — приводит слова Гюндогана Bild.



Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 21 матче Премьер-лиги, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Гюндоган считает «Ливерпуль» фаворитом в противостоянии с «Баварией»