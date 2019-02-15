«Черноморец» оформил трансфер Павлова по паспорту Молдовы, а не РФ

Пресс-атташе одесского «Черноморца» Сергей Мартынов сообщил о подробностях перехода российского нападающего Василия Павлова в украинский клуб.

Ранее сообщалось, что Павлов стал первым россиянином за последние пять лет, перешедшим в клуб УПЛ. Россияне не подписывали контракты с украинскими клубами с сезона-2013/14. Последним из российских игроков был Сергей Каретник, перешедший в феврале 2014 года из «Кубани-2» в донецкий «Металлург». Павлов в прошлом сезоне выступал за латвийский «Вентспилс».

«Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять её», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.