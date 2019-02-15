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Неймар рассчитывает восстановиться к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов

Неймар рассчитывает восстановиться к матчам 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, вероятно, сможет помочь своей команде в четвертьфинале Лиги чемпионов, если парижане одолеют «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала турнира.

Как сообщает Goal.com, бразилец на шоу Fui Clear заявил, что его восстановление от перелома пятой плюсневой кости правой ноги проходит успешно. По словам форварда, он рассчитывает вернуться к следующей стадии главного еврокубка.

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом». Аналогичную травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трёх месяцев. Бразилец уже пропустил первый матч «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) и также не поможет команде в ответной встрече.

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