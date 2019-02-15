Открыт предзаказ на фанатскую энциклопедию об Олеге Романцеве

Издательство «Эксмо» объявило об открытии предзаказа на новую книгу о бывшем главном тренере московского «Спартака» и сборной России Олеге Романцеве.



В фанатской энциклопедии собраны уникальные фотографии из личного архива одного из лучших тренеров в истории красно-белых. Помимо фотографий добавлены главные факты из жизни и карьеры самого титулованного наставника в российском футболе.



Предварительная дата выхода книги — 28 февраля. Одними из первых с ней смогут ознакомиться болельщики, оформившие предзаказ на сайте Book24.ru.



Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. За это время специалист завоевал с клубом восемь титулов чемпиона России, один титул чемпиона и Кубок СССР и три Кубка России. Также под его руководством красно-белые доходили до полуфинала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.