«Ростов» пожелал «Ливерпулю» удачи в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов

«Ростов» в своём «твиттере» пожелал «Ливерпулю» удачи в предстоящем противостоянии с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



Сначала пресс-служба ростовчан опубликовала видеоролик с главным тренером английской команды Юргеном Клоппом, сопроводив его подписью «Удачи нашим друзьям из «Ливерпуля» в матче с «Баварией».



Затем была опубликована фотография табло в игре «Ростова» с мюнхенцами на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17, когда российский клуб одержал победу со счётом 3:2. Под фото ростовчане оставили следующую подпись: «Надеемся, вы сделаете это даже лучше, чем мы».

Первый матч «Ливерпуля» и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт на «Альянц-Арене» в Мюнхене 13 марта, начало – в 23:00 мск.