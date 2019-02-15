Основатель академии «Атлетико» признался в домогательствах к юным игрокам

Основатель академии мадридского «Атлетико» Мануэль Бриньяс признался, что домогался молодых футболистов во времена работы в клубе, сообщает BBC.



«В то время происходили странные вещи. Это была случайность. Такое происходило всего один или два раза», — сказал специалист, которому в настоящий момент 88 лет, в интервью изданию El Pais.



По словам Бриньяса, его поведение было связано со смертью женщины, на которой он планировал жениться, и деятельностью в католической группе «Марианисты». При этом сообщается, что в домогательствах специалиста обвиняют ещё четыре выпускника академии.



«Атлетико» уже разорвал связи с опытным тренером и приступил к расследованию его деятельности. Бриньяс возглавлял академию «матрасников» на протяжении 20 лет.

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