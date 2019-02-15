Марсьяль и Лингард пропустят 2-3 недели из-за травм, полученных в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что нападающий команды Антони Марсьяль и полузащитник Джесси Лингард пропустят от двух до трёх недель из-за травм, полученных в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионом с «ПСЖ» (0:2).

Таким образом, Марсьяль и Лингард пропустят выездную игру 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси» (18 февраля) и домашнюю встречу 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (24 февраля). Кроме того, Антони и Джесси могут не принять участия в ответном матче с «ПСЖ», который пройдёт 6 марта в Париже.

«Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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