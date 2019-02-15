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Гасперини: матч с «Миланом» не будет решающим для «Аталанты»

Гасперини: матч с «Миланом» не будет решающим для «Аталанты»
Футбол / Италия

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А с «Миланом», который состоится завтра, 16 февраля.

«Предыдущий матч с «Миланом» получился неудачным. Надеюсь, что завтра всё будет иначе. «Аталанте» нужно сыграть лучше. С тех пор обе команды заметно прогрессировали.

К таким матчам мы должны отнестись уважительно, проявить концентрацию. Также важно показать всё, на что мы способны. Необходим самый высокий уровень игры.

Гатуззо отлично работает в «Милане». Он сумел изменить ситуацию, превратить команду в сложного соперника. Также он воспитал характер у игроков «Милана».

Матч с «Миланом» не будет решающим, но он очень важен. Наступает период, во время которого мы будем играть с командами, находящимися рядом с нами в турнирной таблице», — приводит слова Гасперини Football-Italia.

После 23 сыгранных туров «Милан» с 39 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Аталанта», набрав 37 очков, располагается на пятой строчке.

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