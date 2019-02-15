Глеб — о фото в кафе фастфуда: с ребятами в команде поприкалывались

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал публикацию фотографии в кафе быстрого питания. На фотографии Глеб вместе с одноклубниками был запечатлён за поеданием гамбургеров после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:0).

Фотография доступна в «твиттере» журналиста Football.London Чарльза Уоттса

«Фотографии из Burger King сделал назойливый английский журналист. Мы вылетали в Лондон в 7 часов утра, решили перекусить на завтрак. А других ресторанов в минском аэропорту не было. Мозгов у журналиста маловато: хоть бы написал, где и что это. Как-то некрасиво вышло, но мы с ребятами в команде поприкалывались.

Вредна ли там еда для футболистов? Мы ж не перед матчем там едим. Да и, повторюсь, других вариантов не было. Что было, то и поели. Обычно я там не ем», — цитирует Глеба Sport24.