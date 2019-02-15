Фалькао — Васильеву: спасибо за вклад в «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поблагодарил Вадима Васильева, покинувшего пост вице-президента клуба вчера, 14 февраля.

«Вадим, спасибо за вклад в «Монако», который ты делал на протяжении всех этих лет! Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал Фалькао на своей странице в «Инстаграме».

Васильев работал в «Монако» с 2013 года, сперва занимая должность спортивного директора, а потом — генерального директора и вице-президента клуба. При нём команда один раз завоевала титул чемпиона Франции, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Решение об отставке Васильева принял лично президент монегасков Дмитрий Рыболовлев в связи с неудовлетворительными результатами в нынешнем сезоне.

«Монако», набрав 19 очков, занимает 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.