Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не паникует из-за поражения в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о настрое команды после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2).

«Нельзя паниковать из-за поражений. Не нужно сразу всё менять, потому что так не изменишь мышление. Мы должны продолжать работать над тем, как хотим играть в футбол. Команда всегда будет действовать в атакующем стиле.

Сейчас мы испытываем другое чувство. Ненавижу проигрывать, парни — тоже. Команда потерпела поражение, но нет смысла зацикливаться на этом, нужно продолжать идти вперёд», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

18 февраля «Манчестер Юнайтед» проведёт матч 1/8 финала Кубка Англии с «Челси». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22:30 мск.