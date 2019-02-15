Макаров: хотел остаться в «Арсенале», но не всё зависело от меня

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, перешедший на правах аренды в курский «Авангард», забил два гола в первом матче за новую команду. В игре Кубка ФНЛ «Авангард» выиграл у «Спартака-2» со счетом 3:1. Макаров, вышедший на замену и сделавший дубль в течение трёх минут, поделился впечатлениями от этой встречи.

«Конечно, дебют получился удачным. Однако переоценивать эти голы и победу не нужно. Всё-таки это всего лишь предсезонный турнир. Да, сейчас уже можно сказать, что весеннюю часть чемпионата проведу в Курске.

Прошёл два сбора с тульским «Арсеналом» и получил очень полезный опыт. Могу сказать только хорошее про эту команду. Впечатлён уровнем организации, атмосферой в клубе. Это действительно большая семья.

Конечно, поначалу было непросто, но для сборов это нормально. Мы закладывали фундамент на оставшуюся часть сезона, много работали. Хотел оказаться в этой команде, но здесь не всё зависело от меня.

Что касается «Авангарда», знаю тут многих ребят: Трошечкина, Никитина, Кубышкина. С кем-то пересекались в молодёжной сборной. Были и другие варианты продолжения карьеры, но большую роль сыграло, что «Авангард» занимает 3-е место в ФНЛ.

Естественно, постараюсь помочь команде. Также приятно, что заинтересованность в моей кандидатуре высказали и президент клуба, и спортивный директор, и главный тренер. Поэтому оставшуюся часть сезона проведу в «Авангарде», а что будет летом, посмотрим. Пока нужно сосредоточиться на ближайших матчах», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

22-летний Макаров — чемпион Европы-2013 в составе юношеской сборной России. В прошлом сезоне игрок стал обладателем Кубка России в составе «Тосно».