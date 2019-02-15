Белорусы со следующего сезона перестанут считаться легионерами в России

Министр спорта России Павел Колобков на встрече президента страны Владимира Путина с главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.

«Очень важное направление — сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта.

Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утверждён последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза. Со следующего сезона спортсмены смогут принимать участие», — приводит слова Колобкова «БелТА».