Комличенко забил 20-й мяч в сезоне и помог «Младе Болеслав» обыграть «Теплице»

В матче 21-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» нанесла поражение «Теплице». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал Антонин Кржапка, отличившийся на 36-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил российский форвард Николай Комличенко, реализовавший пенальти. Для Комличенко этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Российский форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

С 50-й минуты гости играли в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Александар Шушняр.

После этой победы «Млада Болеслав» набрал 26 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, которое ранее занимал клуб «Теплице».

В следующем туре «Млада Болеслав» будет принимать «Яблонец», занимающий третье место в турнирной таблице.