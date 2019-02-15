Защитник ЦСКА Маклаков перешёл в «Зенит-2»

Защитник московского ЦСКА Иван Маклаков продолжит карьеру в «Зените-2». Об этом сообщил агент игрока Олег Шигаев на своей странице в «Твиттере».

«Сегодня защитник Иван Маклаков перешёл из ЦСКА в «Зенит-2». Удачи в ФНЛ и без травм», — написал Шигаев.

Фото доступно на странице Олега Шигаева в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Маклаков провёл 17 матчей в молодёжном первенстве России.

«Зенит-2», набрав 8 очков, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 24 встречах команда из Санкт-Петербурга одержала 1 победу, 5 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

В 26-м туре ФНЛ «Зенит-2» сыграет с «Шинником» из Ярославля. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» 3 марта.