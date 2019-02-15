Смоллинг: «Манчестер Юнайтед» снова начали бояться

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал улучшение результатов команды, после того как Уле-Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту главного тренера. Сульшер работает в качестве исполняющего обязанности главного тренера «МЮ». Соглашение с норвежцем рассчитано до конца сезона.

«Безусловно, «Манчестер Юнайтед» снова стал командой, чью игру интересно смотреть. Члены моей семьи, друзья, люди, встречающиеся на улицах, говорят, что есть позитив. Позитивные эмоции передаются и от игроков фанатам.

Надеюсь, да и так думаю, что «МЮ» снова стал командой, которую боятся. В последние месяцы мы играем с уверенностью в собственных силах, много забиваем. Всё это приводит к тому, что нас снова боятся», — приводит слова Смоллинга The Guardian.