Верратти: игроки «ПСЖ» знали сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Мы хорошо подготовились к этой игре, здорово действовали на поле. Тренер проделал отличную работу, он облегчил нашу задачу. Мы знали, на какие места соперника нужно было давить, понимали сильные стороны. Мы проявили характер, на «Олд Траффорде» всегда тяжело играть. Мы контролировали игру, но ещё противостояние не закончено. Нам ещё предстоит сыграть 90 минут.

Было много разговоров о травмах Неймара и Кавани. Говорили, что без них нам будет сложно. Но иногда усиление можно получить и от других игроков, которые хотят проявить себя», — приводит слова Верратти пресс-служба парижан.