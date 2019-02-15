Гиггз: «МЮ» должен был когда-то проиграть под руководством Сульшера

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о поражении «красных дьяволов» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:2). Этот проигрыш стал для команды первым после того, как её возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

«МЮ» был великолепен с тех пор, как главным тренером стал Уле-Гуннар, но мы все понимаем, в какой ситуации находилась команда. «Юнайтед» был не на своём месте в Премьер-лиге. Сейчас им всё ещё не хватает нескольких игроков, чтобы ежегодно претендовать на победу в Лиге чемпионов.

Это тот случай, когда не нужно зазнаваться после побед. Но при этом не надо сильно унывать из-за поражения в матче с «ПСЖ», ведь «Юнайтед» должен был проиграть в какой-то момент!

Команду ждут большие игры, которые могут помочь ей прийти в норму. «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси», а затем — с «Ливерпулем». Это хорошие матчи после поражения, потому что футболистам не нужна дополнительная мотивация», — приводит слова Гиггза Sky Sports.