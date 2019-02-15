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Фердинанд: Санчо станет лучшим английским футболистом в ближайшие годы

Фердинанд: Санчо станет лучшим английским футболистом в ближайшие годы
Футбол / Лига чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо самым талантливым английским футболистом. Фердинанд предположил, что Санчо станет лучшим английским игроком в ближайшие годы.

«Не было голов (в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». — Прим. «Чемпионата»), но я доволен тем, что увидел. Я кричал и танцевал от радости. 18-летний парень жжёт в матче с опытными игроками английской Премьер-лиги! Мне это нравится! Думаю, он станет лучшим английским футболистом в ближайшие годы. Каждый раз, когда он получает мяч, защитники боятся. Они знают, что он их в любом случае обыграет», — написал Фердинанд в своём «твиттере».

Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла «Тоттенхэму» со счётом 0:3.

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