«Уотфорд» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Куинз Парк Рейнджерс»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник Этьен Капу, отличившийся в концовке первого тайма после передачи хавбека Тома Клеверли.

«Уотфорд» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Куинз Парк Рейнджерс» покинул турнир.

Сегодня, 16 февраля, пройдут ещё три матча 1/8 финала Кубка Англии («Брайтон энд Хоув Альбион» — «Дерби Каунти», «Уимблдон» — «Миллуолл» и «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Сити»). Остальные встречи состоятся 17 и 18 февраля. Расписание игр турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

Финал Кубка Англии пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 18 мая.