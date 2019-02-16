«Лион» нанёс поражение «Генгаму» в матче Лиги 1

«Лион» одержал победу в матче 25-го тура Лиги 1 с «Генгамом». Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Люмьер», завршилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте счёт открыл Мартен Терье. Гости сумели отыграться уже через шесть минут, когда отличился Феликс Эбоа Эбоа. Но ещё до перерыва Набиль Фекир вновь вывел «Лион» вперёд. Больше счёт в матче уже не менялся.

После этой победы «Лион» набрал 46 очков. Подопечные Бруно Женезьо занимают третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Лилля» на три балла. «Генгам» замыкает турнирную таблицу. Аутсайдер Лиги 1 в 24 турах набрал лишь 14 очков.