Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Шарлеса принёс «Эйбару» ничью в матче с «Хетафе»

Дубль Шарлеса принёс «Эйбару» ничью в матче с «Хетафе»
Футбол / Испания

В матче 24-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Хетафе». Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил нападающий «Хетафе» Хайме Мата на 37-й минуте после передачи защитника Матиаса Оливеры. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Димитри Фулкье. Форвард «Эйбара» Шарлес отыграл один мяч на 67-й минуте, реализовав пенальти. В концовке игры Шарлес оформил дубль.

«Хетафе», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (31) — десятое.

В 25-м туре Примеры «Хетафе» на своём поле примет мадридский «Райо Вальекано», а «Эйбар» в гостях встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Оба матча состоятся 23 февраля.

Испания - Примера. 24-й тур
15 февраля 2019, пятница. 23:00 МСК
Эйбар
Эйбар
2 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 – Мата – 37, 0:2 – Фулкье – 52, 1:2 – Шарлес – 67 (пен), 2:2 – Шарлес – 80
Тренер «Вальядолида»: советую Месси отдохнуть на диване вместо матча с нами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент