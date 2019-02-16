Дубль Шарлеса принёс «Эйбару» ничью в матче с «Хетафе»

В матче 24-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Хетафе». Встреча прошла в Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась со счётом 2:2.

Первый гол забил нападающий «Хетафе» Хайме Мата на 37-й минуте после передачи защитника Матиаса Оливеры. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Димитри Фулкье. Форвард «Эйбара» Шарлес отыграл один мяч на 67-й минуте, реализовав пенальти. В концовке игры Шарлес оформил дубль.

«Хетафе», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эйбар» (31) — десятое.

В 25-м туре Примеры «Хетафе» на своём поле примет мадридский «Райо Вальекано», а «Эйбар» в гостях встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Оба матча состоятся 23 февраля.