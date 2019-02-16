Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Нантом»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим огласил заявку команды на матч 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом», сообщает пресс-служба монегасков. Российский полузащитник Александр Головин, у которого ранее был диагностирован ушиб голеностопа, попал в список из 19 футболистов.

«Монако»: Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Хенрихс, Налдо, Серрано, Сидибе, Силва, Аолу, Фабрегас, Головин, Фалькао, Желсон, Нкуду, Лопеш, Силла, Винисиус.

Матч «Монако» — «Нант» состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Монако» набрал 19 очков за 24 матча во французской Лиге 1 и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Нант» (27) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Франции.