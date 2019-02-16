Горецка повторил антирекорд Бундеслиги, забив в свои ворота на 15-й секунде

«Бавария» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» одержала волевую победу. Встреча, проходившая на стадионе «WWK-Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 15-й секунде матча «Аугсбург» вышел вперёд, мяч в свои ворота отправил полузащитник «Баварии» Леон Горецка. Этот автогол на первой минуте стал третьим в истории проведения турнира и первым с 1979 года.

Ранее Горецка был признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в январе.

Видео также доступно в «твиттере» FOX Soccer.

После этой победы «Бавария» набрала 48 очков. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от дортмундской «Боруссии» на 2 очка. «Боруссия» в 22-м туре сыграют в гостях с «Нюрнбергом».