Гаджиев: Чалов демонстрирует качества, которые недоступны многим

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию об интересе к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову со стороны английских клубов.

«Футболист, который на протяжении определённого времени показывает игру высокого класса, так или иначе имеет какой-то потенциал. А для любой серьёзной команды важно контролировать появление таких игроков. Они ещё и стоят недорого, но имеют шансы стать большим футболистами.

Что касается Чалова, то он не так давно играет в основном составе ЦСКА, но в то же время уже можно сказать: Фёдор демонстрирует качества, которые недоступны многим. Он хорошо ориентируется в штрафной площадке, может успешно реализовать момент. Такие игроки всегда в цене. Мы часто сталкиваемся с тем, что команда имеет немало моментов для взятия ворот, а забить не может. У Чалова сильно развито чувство гола.

Не знаю, интересуются им или нет, но, повторюсь, у него для привлечения внимания всё есть. Он всегда может найти правильное решение. Таких футболистов не так много», — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».

Чалов — воспитанник ДЮСШ ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл уже 73 матча, в которых забил 24 гола. Форвард является обладателем Суперкубка России и звания лучшего бомбардира ЦСКА в 2018 году.