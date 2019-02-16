Ковач: «Бавария» одержала заслуженную трудовую победу

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:2).

«Мы плохо вошли в игру. Даже не могу припомнить, когда в последний раз команда так быстро пропускала. Это было очень неприятно. Но мы показали бойцовский характер, во втором тайме мы уже больше контролировали игру. В целом это заслуженная трудовая победа. Возможно, некоторые футболисты были уже мысленно в Ливерпуле. Это не есть хорошо, но их можно понять», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

После этой победы «Бавария» набрала 48 очков. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от дортмундской «Боруссии» на 2 очка. «Боруссия» в 22-м туре сыграют в гостях с «Нюрнбергом».