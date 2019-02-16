Бартомеу подтвердил интерес «Барселоны» к защитнику «Аякса» де Лигту

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил интерес каталонского клуба к защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту.

«Мы следили за де Лигтом некоторое время. Это правда, что нам он нравится, но у «Барселоны» есть другие важные футболисты в команде.

Посмотрим, как всё сложится ближе к марту или апрелю. Рады наблюдать за его игрой, однако на данный момент это всё, что я могу сказать», — приводит слова Бартомеу Football Espana.

Напомним, «Барселона» ранее согласовала переход полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который состоится следующим летом. Стоимость перехода составила € 75 млн. Ещё € 11 млн «Аякс» может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока.

Ранее сообщалось, что 19-летним де Лигтом интересуются «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». Впрочем, сам игрок хотел бы играть за «Барселону».