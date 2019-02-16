Ибрагимович: Модрич — один из самых совершенных полузащитников в мире

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об уровне игры полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича.

«Думаю, Модрич является одним из самых совершенных полузащитников в мире. У него фантастическая скорость, потрясающее видение поля. Он прекрасно работает с мячом.

Я играл против Модрича, когда он был молодым футболистом. Я счастлив, что он выиграл «Золотой мяч», потому что редко подобные награды получают такие игроки. Обычно это нападающие или футболисты, которые были «вау». Прошлый год был годом Модрича. Я рад этому ещё и потому, что моя мать из Хорватии», — приводит слова Ибрагимовича DAZN.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 23 встречах. В пяти матчах Лиги чемпионов в активе хавбека «сливочных» один голевой пас.