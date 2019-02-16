Б. Менди – о Васильеве: спасибо за всё, президент

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди отреагировал на отставку бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

«Великий мистер! Спасибо за всё, президент», — написал французский защитник в своём «твиттере».

Менди перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года. Сообщалось, что «горожане» заплатили рекордные для защитников для тех времён € 57,5 млн.

После 24 сыгранных туров «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, находясь в зоне вылета. Монегаски набрали лишь 19 очков, они отстают на одно очко от «Дижона», находящегося на 17-м месте.

По ходу сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.