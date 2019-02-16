Рафаэл: Депай мог бы достичь уровня Месси, Роналду и Неймара

Защитник «Лиона» Рафаэл после победы в матче 25-го тура чемпионата Франции над «Генгамом» (2:1) поделился мнением об одноклубнике Мемфисе Депае.

«Дело в стабильности. Мемфис мог бы быть в топ-3 лучших футболистов мира, если бы действовал потрясающе в каждом матче, как это делают Месси, Роналду, Неймар и другие игроки, близкие к ним, тот же Гризманн.

Если бы у Мемфиса это получалось, он мог бы достичь их уровня. Но сейчас одну игру он проводит на экстраординарном уровне, а другую не очень хорошо. Если Депай не играет фантастически, то хотя бы должен показывать стабильно хороший уровень. Проводит потрясающие матчи, а затем почти провальные. Если появится стабильность, то всё может измениться», — цитирует защитника FourFourTwo со ссылкой на Omnisport.

В текущем сезоне чемпионата Франции на счету Депая 5 голов и 8 результативных передач в 25 матчах.