Автогол Горецки на 1-й минуте — в видеообзоре матча «Аугсбург» — «Бавария»

В 22-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу в матче с «Аугсбургом». Встреча, проходившая на стадионе «WWK-Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Уже на 1-й минуте «Аугсбург» вышел вперёд, мяч в свои ворота отправил полузащитник «Баварии» Леон Горецка, признанный лучшим игроком Бундеслиги в январе. Гости отыгрались на 17-й минуте, гол на свой счёт записал Кингсли Коман. Уже через шесть минут «Аугсбург» вновь вышел вперёд, Чжи Донь Вон точно пробил от линии штрафной. Тем не менее ещё до перерыва Коман, оформив дубль, сравнял счёт. Победный мяч в составе «Баварии» на 53-й минуте забил Давид Алаба, точно пробив с острого угла под дальнюю штангу.



«Бавария» набрала 48 очков. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от дортмундской «Боруссии» на два очка. «Боруссия» в 22-м туре сыграет в гостях с «Нюрнбергом».