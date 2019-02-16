«Вулверхэмптон» объявил о продлении контрактов с защитниками Коди и Доэрти

«Вулверхэмптон» продлил контракты с защитниками Мэттом Доэрти и Конором Коди. Об этом сообщает официальный «твиттер» английского клуба.

Оба футболиста подписали новые соглашения с клубом до лета 2023 года.

25-летний Коди перешёл в «Вулверхэмптон» в 2015 году из «Хаддерсфилд Таун». Сумма трансфера составила € 2,8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах английского национального чемпионата.

Что касается 27-летнего Доэрти, он стал игроком «волков» в 2010 году. В этом сезоне защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Англии, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

После 26 туров «Вулверхэмптон», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.