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«Вулверхэмптон» объявил о продлении контрактов с защитниками Коди и Доэрти

«Вулверхэмптон» объявил о продлении контрактов с защитниками Коди и Доэрти
Футбол / Англия

«Вулверхэмптон» продлил контракты с защитниками Мэттом Доэрти и Конором Коди. Об этом сообщает официальный «твиттер» английского клуба.

Оба футболиста подписали новые соглашения с клубом до лета 2023 года.

25-летний Коди перешёл в «Вулверхэмптон» в 2015 году из «Хаддерсфилд Таун». Сумма трансфера составила € 2,8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах английского национального чемпионата.

Что касается 27-летнего Доэрти, он стал игроком «волков» в 2010 году. В этом сезоне защитник сыграл в 26 матчах чемпионата Англии, стал автором трёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

После 26 туров «Вулверхэмптон», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» обыграл «Шрусбери Таун» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
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