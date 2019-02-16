Российский бизнесмен Петров станет вице-президентом «Монако»

Российский бизнесмен Олег Петров станет новым вице-президентом «Монако», сообщает L'Equipe.



По информации источника, Петров ранее не работал в структуре футбольных клубов, однако является близким другом президента «Монако» Дмитрия Рыболовлева и имеет опыт заключения крупных сделок. Напомним, ранее пост вице-президента «Монако» покинул Вадим Васильев. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне.



После 24 туров «Монако» занимает 18-е место и находится в зоне вылета. Монегаски набрали только 19 очков, они отстают на одно очко от «Дижона», находящегося на 17-м месте.



В ходе сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.

«Монако» объявил об уходе Васильева с поста вице-президента